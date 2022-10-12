SON DAKİKA | 12 Ekim EYT haberler: Tek formül, iki ihtimal! EYT kimleri kapsıyor? Gelince daha fazla maaş alacaksınız

SON DAKİKA | 12 Ekim EYT haberler: Yaklaşık 6 milyona yakın vatandaşın gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. EYT'nin Aralık ayında Meclis'e gelip Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor. EYT ile alakalı son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor! Masada tek formül bulunduğu konuşuluruken, EYT düzenlemesi bağlamında iki olasılık üstünde duruluyor. Şimdi ise gözler EYT düzenlemesi bağlamında atılacak en somut aşamaya çevrildi. Bakan Bilgin, çalışmanın Aralık ayında bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağını, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıldıktan sonra Meclis'e intikal ettirileceğini ifade etti.
EYT'DE İKİ İHTİMAL
EYT düzenlemesinde iki olasılık üstünde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş şartı ve prim gün sayısına dair düzenleme. EYT'lilerin beklediği gibi yaş şartı kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur'lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet zamanını tamamlayanların, SGK'lılar bağlamında kadında 20, erkekte 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin anında emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK'lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün adedinin 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.
EYT'DE ERKEK VE KADINLARA AYRI UYGULAMA
Yaş şartının kaldırılmaması halinde da, bayan ve erkek sigortalılar için kanunda öngörülen emeklilik yaş hadlerinden, örnek olarak 5 yaş ya da değişik oranlarda indirim yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Yaş indirimlerinin bayan ve erkek için ayrı oranlarda da uygulanabileceği ve bu olasılığın daha kuvvetli göründüğü belirliyor.