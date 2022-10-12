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    • Ekonomi
    • 12.10.2022 12:05
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    • 12.10.2022 12:05
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    1 yıllık asgari ücret tazminatı ne kadar? Asgari ücret saat ücreti hesaplama | KIDEM TAZMİNATI nasıl hesaplanır?

    Kıdem tazminatı hesaplama enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 1 yıllık asgari ücret tazminatı ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Asgari ücret saati nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    1 yıllık asgari ücret tazminatı ne kadar?

    Kıdem tazminatı hesaplama enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 1 yıllık asgari ücret tazminatı ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Asgari ücret saati nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

    1 YIL KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

    İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

    KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

    Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

    Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

        HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR?

        Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
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        Haberler Ekonomi 1 yıllık asgari ücret tazminatı ne kadar? Asgari ücret saat ücreti hesaplama | KIDEM TAZMİNATI nasıl hesaplanır?
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