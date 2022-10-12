E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? | turkiye.gov.tr BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI | BES ve şahıs ödemeleri Takasbank ile nasıl çekilir?

Sigortalı her çalışanın otomatik katılımla dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) primler her ay maaşlardan otomatik olarak çekiliyor. Maaştan kesilen BES primine ek devlet de sistemde kaldığınız süre boyunca yüzde 25 oranında devlet katkısı sağlıyor. Biriken primler de istenirse toplu olarak geri alınabiliyor.
E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI
BES İPTALİ NASIL YAPILIR?
Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.
BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİNDE PARA İADESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?
Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.