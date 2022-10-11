Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı? 4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Kamu ve özel bankalar nezdinde değişiklik gösteriyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

AKBANK

Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt. Bankaya maaşını taşımak isteyenler için son gün 30 Eylül.