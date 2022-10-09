TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular 10 Ekim'de başlıyor. Peki, TOKİ arsa ödeme şartları nasıl? TOKİ arsa alan ne zaman ev yapacak? TOKİ ilk arsam ödemeler faizsiz mi olacak? %30 indirimden kimler yararlanacak?
1- Kaç Arsa satışa çıkacak?
Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.
2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?
10 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.
3- Kimler başvuru yapabilecek?
TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.
4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?
Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.