Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.10.2022 00:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2022 06:59
    ABONE OL

    Anaokulu desteği nedir, ne zaman ödenecek? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları...

    Anaokulu desteği müjdesi geldi. Son dakika haberine göre anaokuluna kayıt olan çocuklar için ailelere para ödenecek. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık duyurdu. Bakan Yanık, ''Ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi. Peki Anaokulu desteği nedir, kimler alabilir? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır? Anaokulu destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte şartları ve diğer merak edilenler!

    Anaokulu desteği nedir, ne zaman ödenecek?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni destek açıklaması geldi. Buna göre anaokulu öğrencileri için maddi destek sağlanacak. Peki Anaokulu desteği nedir, kimler alabilir? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık anaokulu desteği vereceklerini açıkladı. Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli"

    ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Anaokulu destek ödemeleri Ekim ayının ikinci haftasında ödenmeye başlanacak.

    ANAOKULU DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

    Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor.

    Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı.

        Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

        ANAOKULU DESTEĞİ NASIL ALINIR?

        Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başardıkları tek şey masayı dağıtmak
        Haberler Ekonomi Anaokulu desteği nedir, ne zaman ödenecek? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları...
            SON DAKİKA