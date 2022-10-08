8 Ekim EYT bugün son durum: EYT’de kimse bu detayı bilmiyordu! O maddeye dikkat: Vergi ve prim yükü…

6 Ekim 2022 Ekim EYT son durum: EYT 6 milyona yakın vatandaşın gündeminden düşmezken çalışmalarda sona yaklaşıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllardır emekli olmanın hayalini kurarken mümkün bir yasanın çıkması durumunda işveren kesimi amacıyla kritik bir durumun meydana çıkabileceği belirtiliyor. Buna göre işverenlerin EYT düzenlemesi ardından işten ayrılacak çalışanlar nedeniyle birtakım teşvik ve desteklerden mahrum kalabileceği öğrenildi.
O maddeye dikkat: Vergi ve prim yükü…
EYT DÜZENLEMESİ NEDENİYLE VERGİ VE SİGORTA PRİM YÜKÜNÜN ARTMA OLASILIĞI
Bakanlık ve SGK tarafından çıkacak olası EYT düzenlemesinden kaç kişinin hemen emekli olabilecek şartları taşıdığına ilişkin resmi bir sayı belirtilmemiş ise de, yapılan bazı açıklamalara göre, EYT kapsamına giren kişi sayısının yaklaşık 4-5 milyon kişi olduğu, bunlardan yaklaşık 1,5 milyon kişinin prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamladığından hemen emekli olabileceği, geriye kalanların da zaman içinde prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamalarına bağlı olarak emeklilik hakkı elde edecekleri anlaşılmaktadır.
Şu anda en düşük emekli aylığı 3.500 olup, bu tutarın altında bağlanan SGK aylıkları ile aradaki fark ise genel bütçeden karşılanmaktadır. EYT kapsamında 1 milyon kişinin hemen emekli olduğunu varsaydığımızda, EYT nedeniyle SGK'ya aylık 3,5 milyar, yıllık 42 milyar lira ilave yük (bütçe açığı) gelecektir. 2023 yılında alt sınır emekli aylığı seviyesinin yükseltilmesi durumunda bu açık daha da artacaktır.
EYT düzenlemesinin ortaya çıkaracağı mali yük, ya sigorta prim oranlarının/prime esas kazanç matrahının artırılması, ya vergi oranlarının yükseltilmesi, ya da genel borçlanma yoluyla finanse edilmeye çalışılacaktır.
YILLIK İZİN ÜCRETİ YÜKÜ
Yıllık ücretli izin alacağı bir ücret olmasına karşın akdin feshinde kesinleşen bir alacak olduğundan ve fesih tarihi itibarı ile yıllık izin kullanılmamış olduğundan yerleşik Yargıtay kararlarına göre tazminatlar gibi iş sözleşmenin feshi ile muaccel hale gelmektedir. Ancak, uygulamada genellikle kullanılmamış yıllık izin ücretleri iş sözleşmesinin feshi tarihini izleyen ilk ücret ödeme döneminde ödenmektedir. EYT düzenlemesi sonrası çalışanların işten ayrılmaları halinde, hak edipte kullanmadıkları izin sürelerine ilişkin ücretlerinin de işyerlerince ödenmesi gerekecektir.