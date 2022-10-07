Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında "Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. " ifadelerini kullandı. Başvuruda bulunanlar şimdi sorgulama yapmaya başladı. Peki TOKİ başvuru sorgulama nasıl yapılır? TOKİ başvuru SMS ne zaman gelir, neden gelmedi? İşte TOKİ sosyal konut e-Devlet başvuru sorgulama ekranı!
TOKİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül -31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.'' denildi. Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır.
Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.
Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır.