Ekim ayı mazot ve gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak?

Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ
Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.