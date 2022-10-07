Anaokulu desteği nedir, ne zaman ödenecek? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni destek açıklaması geldi. Buna göre anaokulu öğrencileri için maddi destek sağlanacak. Peki Anaokulu desteği nedir, kimler alabilir? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık anaokulu desteği vereceklerini açıkladı. Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli"
ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Anaokulu destek ödemeleri Ekim ayının ikinci haftasında ödenmeye başlanacak.
ANAOKULU DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor.
Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı.