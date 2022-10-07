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    • Ekonomi
    • 07.10.2022 14:25
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    • 07.10.2022 14:25
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    AK Parti'den vatandaşa müjde! Dar gelirliye destek paketinde NE KADAR ödenecek, yapılacak yardımlar neler?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili olarak, “KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.” dedi. Peki, Dar gelirliye destek paketi ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Dar gelirliye destek paketi için kimler başvurabilir?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Torba yasa teklifi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

    -İCRA TAKİBİ
    2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.

    -TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
    Tıp fakültesinde okuyan son sınıf asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Tıp'ta okuyan öğrencilerimize 5 bin 500 liralık ücret ödemesi yapılıyor.

        -ENGELLİ AYLIKLARI
        Engelli aylıklarında engel düştüğü rapor ilan edildiğinde herhangi bir ödeme varsa bunun geri ödemesi yapılmayacak.

        KYK BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNİYOR

        Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

        Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme. Her kim icra takibinde 2 bin TL'nin altında bir alacak varsa, bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkmış oluyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Maske ile ilgili 2.7 milyar liralık maske-sokağa çıkma yasağını ihlal cezaları vardı. Bu alacaktan vazgeçilmiş oluyor.
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