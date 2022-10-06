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    • Ekonomi
    • 06.10.2022 08:04
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    • 06.10.2022 08:04
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    2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı?

    Eğitim ödeneği yattı mı, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenler eğitim ödeneğinin neden yatmadığını sorguluyor. Her yıl toplu sözleşme ile belirlenen ve öğretim yılına hazırlık için verilen eğitim ödeneğinin 12 Eylül tarihinde hesaplara yatması bekleniyordu. Peki, 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL eğitim ödeneği yattı mı?

    Eğitim ödeneği yattı mı, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenler eğitim ödeneğinin neden yatmadığını sorguluyor. Her yıl toplu sözleşme ile belirlenen ve öğretim yılına hazırlık için verilen eğitim ödeneğinin 12 Eylül tarihinde hesaplara yatması bekleniyordu. Peki, 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı? İşte detaylar...

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

    Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

    EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Eğitim ödeneğinin eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.

        Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

        KİMLER EĞİTİM ÖDENEĞİ ALABİLİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.
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        Haberler Ekonomi 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı?
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