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    • Ekonomi
    • 06.10.2022 16:44
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    • 06.10.2022 16:44
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    Hamit Can Sarıoğlu: İnşaat Sektöründe İş Sağlığına Uygun Çalışma Sistemi Oluşturulmalı

    Prestij Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hem inşaat hem de gayrimenkul sektöründe çalışmalarda bulunan Hamit Can Sarıoğlu, inşaat sektöründe iş sağlığına uygun bir çalışma sistemi oluşturulmasının gereklilikleri hakkında açıklamada bulundu: “İnşaat sektöründe yoğun olarak karşılaşılan iş kazalarını biliyor olmak, bunlara yönelik güvenlik önlemleri almayı olanaklı kılacaktır. İnşaat sektöründe çalışmalarda bulunan her bir firmanın iş sağlığına uygun bir çalışma sistemi oluşturması gerekiyor. Aksi halde sektörde çalışan birçok insan tehlikeli koşullarda iş yapmak zorunda kalabilir.”

    İnşaat sektöründe iş sağlığına uygun çalışma olmalı

    Hem inşaat sektöründe hem de gayrimenkul sektöründe dikkat çeken projelere imza atan Sarıoğlu, inşaat sektörünün güç geçtikçe önem kazandığını belirtti. Sektörde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İnşaat sektörü doğası gereği yoğun çalışmaların bulunduğu bir sektör. Bu nedenle çalışanların çok daha konforlu bir ortamda çalışmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği tanımı gereği iş yerinde, çeşitli nedenlerden ötürü sağlığa zarar verecek koşullardan arınmak adına sistemli çalışmalar yapılmasıdır. Bu tür çalışmaların tamamı, çalışanların çok daha güvenli bir ortamda yer almalarını olanaklı kılacaktır."

    İŞ KAZALARI HAKKINDA FİRMALAR BİLGİ SAHİBİ OLMALI
    Sektörde yer alan firmaların iş kazaları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını çizen Hamit Can Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İnşaat sektörü, bütün çalışanların %14.4'üne sahip. Bu nedenle inşaat sektöründe iş kazaları adına firmaların çeşitli önlemler alması gerekiyor. Sektörde iş kazaları yoğun bir şekilde yaşandığı için her firmanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi oldukça önemli. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli adımlar atılmalıdır."

    HER FİRMA GÖREV VE SORUMLULUKLARININ FARKINDA OLMALI
    Her firmanın iş sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli görev ve sorumluluklara sahip olduğunu belirten Hamit Can Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "İnşaat sektöründe organizasyonel yapılanma, temel olarak iş sağlığı ve güvenliğinin efektif bir şekilde yürütülebilmesini olanaklı hale getiriyor. Sektörde pek çok farklı tarafla birlikte hareket etmek, görev ve sorumlulukların sorunsuzca yerine getirilmesini olanaklı hale getiriyor."

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    Haberler Ekonomi Hamit Can Sarıoğlu: İnşaat Sektöründe İş Sağlığına Uygun Çalışma Sistemi Oluşturulmalı
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