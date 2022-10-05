Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Resmi tarih açıklandı! Aile Destek paketi ne kadar oldu?

Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon aileye, 15 milyar TL bütçe sağlanmayı he deflediklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Ödemeden yararlanmak isteyenler başvurular hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Henüz Eylül- Ekim ödemelerini almayanlar da sorgulama yapmaya başladı. Peki Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile Destek paketi ne kadar oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler?
EKİM AYI TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Yanık Aile Destek programı ödeme tarihiyle ile ilgili, ''Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' bilgisini verdi.
AİLE DESTEK ÖDEMESİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlara zam geldiğini belirterek"Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarını aktardı.
Bu kapsamda 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık." ifadelerini kullandı.
2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını bildirdi.