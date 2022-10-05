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    • Ekonomi
    • 05.10.2022 10:36
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    • 05.10.2022 10:36
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    Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Resmi tarih açıklandı! Aile Destek paketi ne kadar oldu?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Aile Destek ödemeleri ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 450 - 600 TL arasında değişen tutarın 850-1250 liraya yükseldiğini duyuran Yanık, canlı yayında yaptığı açıklamada yeni ödemenin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi de verdi. Peki Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile Destek paketi ne kadar oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler? İşte başvuru ve sorgulama ekranı ile diğer detaylar!

    EKİM AYI TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon aileye, 15 milyar TL bütçe sağlanmayı he deflediklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Ödemeden yararlanmak isteyenler başvurular hakkında bilgi edinmek için araştırmalara koyuldu. Henüz Eylül- Ekim ödemelerini almayanlar da sorgulama yapmaya başladı. Peki Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile Destek paketi ne kadar oldu, kimler alabilir, başvuru şartları neler?

    EKİM AYI TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Bakan Yanık Aile Destek programı ödeme tarihiyle ile ilgili, ''Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' bilgisini verdi.

    AİLE DESTEK ÖDEMESİNE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlara zam geldiğini belirterek"Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

    Bu kapsamda 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık." ifadelerini kullandı.

    2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını bildirdi.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına(SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

        AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY YAPILACAK?

        Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Resmi tarih açıklandı! Aile Destek paketi ne kadar oldu?
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