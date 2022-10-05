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    • Ekonomi
    • 05.10.2022 20:23
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    • 05.10.2022 20:23
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    EKİM AYI Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası Mazot ve Gübre Desteği ödeme TARİHLERİ İL İL liste 2022!

    Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyordu. Açıklama Bakan Kirişçi tarafından yapıldı. Peki, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    EKİM AYI Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

    Mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, EKİM AYI Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası Mazot ve Gübre Desteği ödeme TARİHLERİ İL İL liste 2022!

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

    Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın.

        Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

        Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Ekonomi EKİM AYI Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası Mazot ve Gübre Desteği ödeme TARİHLERİ İL İL liste 2022!
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