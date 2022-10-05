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    • Ekonomi
    • 05.10.2022 19:26
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    • 05.10.2022 19:26
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    6-7 EKİM evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    takvim.com.tr
    6-7 EKİM evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı.Ekim maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.

    EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerini her ay 15 ila 30'u arasında gerçekleştiriyor. Ekim ayı için evde bakım maaşı ödemeleri henüz tamamlanmadı.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şarta sahip olunması gerekmektedir;

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor ve bu kapsama engelli kişilerde dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılması gerekiyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET

        Evde bakım maaşını e-Devlet üzerinden sorgulamak için e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına erişim sağlayın.

        Evde bakım maaşını SMS ile sorgulamak için, Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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        Haberler Ekonomi 6-7 EKİM evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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