ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

Otomobil İşletmecisi Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda beklenti var. Çıkan artış ve düşüşlerin etkisi var. Burada araç arzı söz konusu oradaki veriler de önemli. Eylül ayında geçen senenin eylül ayına göre bir düşüş var. Gelen araç adetleri de burada çok önemli. Özellikle ÖTV için söyleyeyim adet azlığı yüzünden belki zamanlama tutmadığı için böyle bir indirimin gidilemediğini düşünüyoruz.

Arzın eksikliğinde yaptığınız ÖTV indirimi fayda sağlamayacak. Bunun arkasında şu bekleniyor. Bu artık ihtiyacın da üzerine çıktı. En son 2021 Ağustos ayında ÖTV indirim matrah düzenlemesi yapılmıştı.Burada yüzde 45-50-60-70 dilimine giren araçlar vardı. Bu sene bir düzenleme yapılmadı. Yüzde 80'in altında araç çok sınırlı sayıda var. ÖTV indiriminden çok bir matrah düzenlemesi hala bekleniyor.