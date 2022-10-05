Araba alma planı yapan pek çok kişi fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada otomotiv sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak araba fiyatları ile ilgili, "ÖTV indirimi beklentisi vatandaşların ihtiyaçlarını ötelemesine sebep oluyor. Vatandaş beklemeye geçtiği ve ÖTV indirimi beklenmediği için bundan zarar görebilir" uyarısında bulundu.
ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?
Otomobil İşletmecisi Göksel Erkoyuncu şu ifadeleri kullandı:
Bu konuda beklenti var. Çıkan artış ve düşüşlerin etkisi var. Burada araç arzı söz konusu oradaki veriler de önemli. Eylül ayında geçen senenin eylül ayına göre bir düşüş var. Gelen araç adetleri de burada çok önemli. Özellikle ÖTV için söyleyeyim adet azlığı yüzünden belki zamanlama tutmadığı için böyle bir indirimin gidilemediğini düşünüyoruz.
Arzın eksikliğinde yaptığınız ÖTV indirimi fayda sağlamayacak. Bunun arkasında şu bekleniyor. Bu artık ihtiyacın da üzerine çıktı. En son 2021 Ağustos ayında ÖTV indirim matrah düzenlemesi yapılmıştı.Burada yüzde 45-50-60-70 dilimine giren araçlar vardı. Bu sene bir düzenleme yapılmadı. Yüzde 80'in altında araç çok sınırlı sayıda var. ÖTV indiriminden çok bir matrah düzenlemesi hala bekleniyor.
Gelse bile araç azlığı buna engel oluyor. Tam bir şeylerden kurtulduk derken enerji krizi çıktı. Almanya bu konuda çok öncü, araba üretiminin merkezlerinden biri. Bazı fabrikalarda üretim yapılamama hatta bazı araçlarda otomatik şanzıman olmaması, düz vites olması gibi şeyler. Bunların gelmesiyle beraber araç olmadığı için neye ne kadar merhem olur bilinmez açıkçası.
2023 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Kurdaki artış durdurulamazsa yapılan düzenlemelerde kısa sürede etkisini yitirecektir. Bu yüzden genel kanımız 2023 yılında da otomobil fiyatları düşüş yaşamayacağı yönünde olacaktır.