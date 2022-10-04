Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.10.2022 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2022 23:42
    ABONE OL

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi YATTI MI? Ekim ayı Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2022?

    Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde promosyon tekliflerini inceleyen emekliler en uygun teklifleri öğrenmek istiyor. Emekli vatandaşlar kamu bankaları tarafından emekli promosyon ödemesinin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi yattı mı? Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi yattı mı?

    Milyonlarca emekli güncel promosyon tekliflerini incelemeye devam ediyor. Emekliler tarafından merakla beklenen promosyon ücretlerinde bankalar tarafından ödenecek ücretler duyuruldu. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi yattı mı? Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2022?

    ÖDEMELER NE ZAMAN?

    En çok merak edilen konu ödemelerin ne zaman yapılacağı. Emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca aynı banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. 3 yıl dolunca promosyon ödemesi yapılır.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR?

    Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

    ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

    Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

    1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

    2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

        Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

        EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

        Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubelerimiz,

        İnternet Şubemiz,

        Ziraat Mobil,

        ATM'lerimiz,

        SMS

        Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

        1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

        2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank'a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

        Öte yandan emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

        Halkbank'ta 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kuruluş Osman
        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli promosyon ödemesi YATTI MI? Ekim ayı Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2022?
            SON DAKİKA