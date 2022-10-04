Anaokulu desteği nedir, ne zaman ödenecek? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni destek açıklaması geldi. Buna göre anaokulu öğrencileri için maddi destek sağlanacak. Peki Anaokulu desteği nedir, kimler alabilir? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?