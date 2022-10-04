Aile Destek Programı zammı ne zaman yatacak? 4 Ekim 2022 Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e-devlet sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI ZAMMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ve Ekim ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

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