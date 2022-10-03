Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne?

600 bin sözleşmelinin kadroya geçmesini sağlayacak olan çalışmada teknik kısımlar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne? İşte detaylar!