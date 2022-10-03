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    • Ekonomi
    • 03.10.2022 08:59
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    • 03.10.2022 08:59
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    TÜİK TEFE TÜFE enflasyon VERİLERİ 2022! Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?

    Enflasyon verileri açıklanıyor... TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ekim ayına girilmesiyle geçtiğimiz Eylül ayın enflasyon oranı merak konusu oldu. Peki Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?

    TÜİK TEFE TÜFE enflasyon VERİLERİ 2022!

    Enflasyon oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motorlarında 'Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

    ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2022 saat 10.00'da açıklanacak: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığında haberimizde yer verilecektir.

    ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

    En son ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,46 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 80,21 olarak açıklandı.

        BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyon oranlarındaki düşüşün daha net hissedileceğini değinerek, "Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz.

        Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" ifade etti.
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        Haberler Ekonomi TÜİK TEFE TÜFE enflasyon VERİLERİ 2022! Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?
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