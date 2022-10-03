TÜİK TEFE TÜFE enflasyon VERİLERİ 2022! Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?

Enflasyon oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu noktada vatandaşlar internet arama motorlarında 'Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta AÇIKLANACAK? Eylül enflasyonu ne oldu, yüzde kaç?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2022 saat 10.00'da açıklanacak: TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladığında haberimizde yer verilecektir.
ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?
En son ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Ağustos ayında enflasyon yüzde 1,46 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 80,21 olarak açıklandı.