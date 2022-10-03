Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı? 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği yattı mı, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenler eğitim ödeneğinin neden yatmadığını sorguluyor. Her yıl toplu sözleşme ile belirlenen ve öğretim yılına hazırlık için verilen eğitim ödeneğinin 12 Eylül tarihinde hesaplara yatması bekleniyordu. Peki, 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı? İşte detaylar...