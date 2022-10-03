NETLEŞTİ! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Memur enflasyon farkı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur her yıl ocak ve temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyorlar. Temmuz zammından sonra gözler 2023 ocak zammına çevrildi. Enflasyon oranının doğrudan etkili olduğu memur zammıyla ilgili Eylül enflasyonunun açıklanmasının akabine flaş gelişmeler yaşandı. Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Memur enflasyon farkı HESAPLAMA! 2023 Ocak Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

TÜİK ENFLASYONU AÇIKLADI!

SON DAKİKA! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON RAKAMLARI

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı. Böylece temmuz-ağustos aylarında emekliye 3,86 oranında zam farkı oluşmuş oldu.