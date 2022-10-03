4 Ekim motorine zam gelecek mi? Benzine motorine ZAM GELDİ Mİ? 1 LT mazot, benzin kaç TL oldu? İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ!

Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.