Eğitim ödeneği yattı mı, eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenler eğitim ödeneğinin neden yatmadığını sorguluyor. Her yıl toplu sözleşme ile belirlenen ve öğretim yılına hazırlık için verilen eğitim ödeneğinin 12 Eylül tarihinde hesaplara yatması bekleniyordu. Peki, 2022-2023 MEB eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmenlere 1325 TL kırtasiye parası yattı mı? İşte detaylar...
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Eğitim ödeneğinin eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor. MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.