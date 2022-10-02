Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL PROMOSYONU NE KADAR?
Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verilecek. Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NASIL ALINIR, PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN VERİLECEK?
Promosyon çalışanlara, 01.09.2022 - 01.10.2022 tarihleri arasında verilecek.
''Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin Maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.