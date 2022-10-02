Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.10.2022 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2022 14:04
    ABONE OL

    2022 İş yeri kirası hesapla! TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu? Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama EKRANI!

    Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Ekim ayı kira artış oranı belli oluyor. Şimdi birçok kişi "Ekim ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama haberimizde!

    takvim.com.tr
    TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu?

    Kira artış oranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2022 İş yeri kirası hesaplama nasıl yapılır? TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu? Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama EKRANI!

    KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Kira artış oranın hesaplamalarında enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirlemede etkendi. Ancak yılbaşından bu yana önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

    Söz konusu sabit orana göre, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak zam oranı en fazla yüzde 25 olacak.

    1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise belli oldu.

    Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını açıklamıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

        EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracıları için geçerli olan TÜFE oranı ise 3 Ekim Pazartesi günü belli olacak.

        EKİM AYI YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;

        - Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.

        - Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

        Örnek konut kirası hesaplama: 1.000 TL

        Kira artış oranı: %25

        Ekim ayı kira artış tutarı: 250

        Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

        Örnek konut kirası hesaplama: 2.000 TL

        Kira artış oranı: %25

        Ekim ayı kira artış tutarı: 500

        Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

        İŞYERİ ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

        Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

        Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        El-Bab ve Cerablus’ta DEAŞ’lı ve PKK’lılar paketlendi
        Haberler Ekonomi 2022 İş yeri kirası hesapla! TÜİK Ekim ayı kira artış oranı kaç oldu? Ekim ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama EKRANI!
            SON DAKİKA