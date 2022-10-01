Eylül ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı kiralar ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Eylül ayında açıklanacak olan enflasyon verileri ekonominin yön bulmasına etki edecek. Merkez Bankası'nın 2022 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.
EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.