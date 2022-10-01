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    • Ekonomi
    • 01.10.2022 00:02
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    • 01.10.2022 06:58
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    Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı kiralar ne kadar? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Kira artış oranı hesaplama!

    Eylül ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı kiralar ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç?

    Eylül ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlar ekonomide belirleyici oluyor. Asgari ücret, emekli, memur ve tüm maaşları doğrudan etkileyen enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı kiralar ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Eylül ayında açıklanacak olan enflasyon verileri ekonominin yön bulmasına etki edecek. Merkez Bankası'nın 2022 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.

    EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

        BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade ederek, "Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız" dedi.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşmiştir.

        2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,26 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 38,45 olasılıkla ise yüzde 37,00 – 43,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,86'sının beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı kiralar ne kadar? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Kira artış oranı hesaplama!
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