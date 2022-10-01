Almak için saatlerce kuyrukta beklenen iPhone 14, kiralık telefon piyasasında

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5 BIN 175 TL iPhone 14 Pro'ların ise 128 GB versiyonu 2 bin 370, 256 GB versiyonu aylık 2 bin 515 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Bu tutarlar 18 aylık kiralamalar için belirlenirken, kiralama süresi kısaldıkça aylık ödenecek tutarlar yükseliyor. iPhone 14 Pro 256 GB telefonu 1 yıl süreyle kullanmak isteyenin ayda 2 bin 750, sadece 1 ay kullanmak isteyenin ise 5 bin 175 lira ödemesi gerekiyor. Bu tarifeye göre, satış fiyatı 42 bin 599 lira olan iPhone 14 Pro 256 GB'ı 1 yıl kiralayan tüketici toplam 33 bin lira veriyor.



Telefonların yanı sıra akıllı saat, kulaklık, bilgisayar, hoparlör, televizyon gibi ürünler de kiralanabiliyor. Pek çok site kiralık ürün sunuyor.













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