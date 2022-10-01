Almak için saatlerce kuyrukta beklenen iPhone 14, kiralık telefon piyasasında

Birbiri ardına yeni modellerin piyasaya sürüldüğü teknolojik ürün piyasasında yeni trend kiralama oldu. Başta cep telefonları olmak üzere pek çok teknolojik cihazı artık satın almak yerine kiralayarak da kullanmak mümkün. Özellikle cebinde en yeni modelleri taşımak isteyenler kiralama yolunu tercih ediyor. Apple'ın satışa çıktığı ilk gün uzun kuyruklara neden olan yeni modeli iPhone 14 de kiralık ürün piyasasında yerini aldı. Kiralık teknoloji ürünleri sunan sitelerdeki fiyatlara göre, iPhone 14'lerin aylık kirası bin 855 liradan başlıyor. Aylık ödenecek tutar tercih edilen modele ve kiralama süresine göre değişiklik gösteriyor.
1 YIL 24 BİN 360 TL
En ucuz iPhone 14 modeli olan iPhone 14 128 GB piyasada 30 bin 999 liraya satılırken; aylık kira tutarı 18 ay kullanılacaksa bin 855, 12 ay kullanılacaksa 2 bin 30, 3 ay kullanılacaksa 2 bin 710, 1 ay kiralanacaksa 3 bin 825 lira oluyor. 1 yıllık kiralama yapan tüketici toplam 24 bin 360, 18 aylık kiralama yapan da 33 bin 390 liraya telefonu kullanabiliyor.
1 AY İÇİN EN ÇOK
5 BIN 175 TL iPhone 14 Pro'ların ise 128 GB versiyonu 2 bin 370, 256 GB versiyonu aylık 2 bin 515 liradan başlayan fiyatlarla kiralanabiliyor. Bu tutarlar 18 aylık kiralamalar için belirlenirken, kiralama süresi kısaldıkça aylık ödenecek tutarlar yükseliyor. iPhone 14 Pro 256 GB telefonu 1 yıl süreyle kullanmak isteyenin ayda 2 bin 750, sadece 1 ay kullanmak isteyenin ise 5 bin 175 lira ödemesi gerekiyor. Bu tarifeye göre, satış fiyatı 42 bin 599 lira olan iPhone 14 Pro 256 GB'ı 1 yıl kiralayan tüketici toplam 33 bin lira veriyor.
Telefonların yanı sıra akıllı saat, kulaklık, bilgisayar, hoparlör, televizyon gibi ürünler de kiralanabiliyor. Pek çok site kiralık ürün sunuyor.