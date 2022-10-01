19 milyona yeni maaş! Memur ve emeklilerin zammı belli oldu

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyon kamu çalışanı merakla Ocak zammını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Artışa ilişkin ipucu AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'yle geldi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 22.16 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 22.16 zam alırken, memurların ve emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 23.30'a ulaşacak.
EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE
Ocak'ta hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın yükseltilmesi bekleniyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Ocak ayı başında verilecek. Memurların ve emeklilerinin maaşlarına yansıyacak ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak'ta devreye girecek.
NASIL YANSIR?
Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek. Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 22.16 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 74, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 549 liraya ulaşacak.