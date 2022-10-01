19 milyona yeni maaş! Memur ve emeklilerin zammı belli oldu





NASIL YANSIR?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 226, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 494, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 127, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya yükselecek. Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 22.16 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 74, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 549 liraya ulaşacak.

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