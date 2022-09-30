Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 TOKİ evleri başlama tarihi! Temeli atılacak 17 İL LİSTESİ! İstanbul, Ankara...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. 14 Eylül'de başvuruları alınmaya başlanan projenin ilk temelinin ne zaman atılacağı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temeli atılacak konutları ve tarihini duyurdu. Peki Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak ve bitecek? TOKİ sosyal konut inşaatının temeli ilk hangi illerde atılacak? 2022 TOKİ evleri başlama tarihi haberimizde!
SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Bakan Kurum, 5 bin konutun inşatına başlanacağını duyurdu. Buna göre sosya konut projesi kapsamında 5 bin konutun temeli 25 Ekim tarihinde atılacak.
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
TEMEL ATILACAK 17 İL LİSTESİ
5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu;
5 BİN KONUT YAPILACAK
"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."