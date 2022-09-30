Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 TOKİ evleri başlama tarihi! Temeli atılacak 17 İL LİSTESİ! İstanbul, Ankara...

TEMEL ATILACAK 17 İL LİSTESİ

5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu;

5 BİN KONUT YAPILACAK

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."