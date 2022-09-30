Geçtiğimiz günlerde polis memurlarına da 27 bin lira promosyon dağıtılacağının duyurulmasının akabinde bu kez de Belediye ve iştirak çalışanlarına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu verileceği açıklandı. Peki İBB promosyonu YATTI mı? İBB Yapı Kredi promosyon sorgulama nasıl yapılır? İBB 27 bin TL promosyon ne zaman verilecek?
İBB MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI, E ZAMAN YATACAK?
İBB maaş promosyonunun ne zaman hesaplara yatacağı henüz belli olmadı. Ancak maaşların ödeneceği gün promosyonların da yatırılacağı tahmin ediliyor.
İBB YAPI KREDİ PROMOSYON NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu ödenecek.
POLİSLERE DE 27 BİN LİRA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) polis memurlarına güzel haber geldi. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.