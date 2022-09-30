TÜİK Eylül 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Ekim kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül 2022 TÜİK enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı iş yeri kira zammı kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.
TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.