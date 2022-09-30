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    • Ekonomi
    • 30.09.2022 17:31
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    • 30.09.2022 17:31
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    Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül 2022 TÜİK enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı iş yeri kira zammı kaç TL oldu?

    TÜİK Eylül 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Eylül kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacakEylül enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki TÜİK Eylül 2022 enflasyon oranı açıklandı mı, hangi gün açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İş yeri ve dükkan zammı...

    takvim.com.tr
    Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül 2022 TÜİK enflasyon beklentisi ne oldu?

    TÜİK Eylül 2022 TEFE TÜFE enflasyon oranı ve Ekim kira artış oranı hakkında araştırmalar arttı. TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı da ortaya çıkacak. Peki Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül 2022 TÜİK enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı iş yeri kira zammı kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

    AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?

    Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

    TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

        EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.

        BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılsonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yılsonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

        Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız"
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        Haberler Ekonomi Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Eylül 2022 TÜİK enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı iş yeri kira zammı kaç TL oldu?
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