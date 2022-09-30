Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim'de atılacak! İşte ilk görseller

Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı. 250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi. Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak.
608 BİNDEN BAŞLIYOR
Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi. Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.