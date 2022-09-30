Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temeller 25 Ekim'de atılacak! İşte ilk görseller



GENÇLERİN BAŞVURUSU 2 MİLYONA YAKLAŞTI

İlk etapta inşa edilecek 250 bin konut için başvuru süreci devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Murat Kurum, 14 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde 5 milyon rakamına yaklaşıldığını söyledi. Kurum, "5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu. Konutlara başvurular 31 Ekim'de kadar devam edecek.

ARSA SAYISI 1 MILYONA ÇIKTI

Proje kapsamında konutu yanında altyapılı arsa ve işyeri de yer alıyor. Bu kapsamda ilk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Önceki gün müjdeyi paylaşan Başkan Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi. Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek. Arsa ve işyeri için başvurular ise 10 Ekim'de başlayacak.