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    • Ekonomi
    • 30.09.2022 08:30
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    • 30.09.2022 08:30
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    Almak çok kolay! Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...

    Siz de otomobil sahibi olmak istiyorsanız bankalar doğrultusundan bu ilanları takip edip listelere göz atarak daha makul şekilde ikinci el arabaları satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Finansbank, TEB ve çoğu bankanın satışa çıkarmış bulunduğu ikinci el otomobil ilanları aylık periyotlar durumunda otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlara duyuruluyor. Siz de bu fırsatlardan yararlanarak etkili bir düzeyde üstünlük elde edebilirsiniz. Peki, ikinci el otomobil sayın alabilmek isteyenler amacıyla hangi fırsatlar var? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Peynir ekmek gibi satıyor! Piyasanın yarı fiyatına 2. el arabalar...

    Birçok bankanın peynir ekmek gibi satılan icralık otomobilleri satışa çıktı. Piyasanın oldukça altında satılan araçlar yoğun ilgi görüyor. Borçlu vatandaşların borçlarına karşılık el konulmuş olan otomobiller bankalar tarafından satışa çıkartılıyor. Böyle bir uygulamanın olması ise makul maliyetler ile otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlar için fırsat niteliğinde oluyor.

    2. El Araç Satın Almak İsteyenler Müjde!

    Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleridir. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.

    Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa verilen otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu otomobillerin ilanı yasa da belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.

        Eğer ilk aşamada otomobiller satılmazsa ikinci olarak ilan başlatılıyor. Eğer satılan aracın sahibi bu otomobilleri satın alabilmek istiyorsa öncelik aracın sahibine verilecek. En makul fiyatlar ile birbirinden güzel otomobilleri satın alabilmek amacıyla bankaların resmi internet sitelerindeki ilanları takip etmeniz gerekiyor.

        İcradan Araç Nasıl Satın Alınır?

        Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;

        18 Yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurulara katılabilir .

        Kimlik bilgileri ve belgesiyle başvurulacaktır .

        Kanuni ikametgah göstermek

        Türkiye de tebligat göstermek

        İhaleye katılabilmek için ihale ilanındaki belirtilen niteliklere sahip olmak

        Tüzel kişiler açısından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden noter tasdikli vekaletnameyi vermek

        Araç için nakit ücret eğer bankadan talep edilecek ise anlaşmalı bankadan teminat belgesi alınmalıdır.
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        Haberler Ekonomi Almak çok kolay! Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...
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