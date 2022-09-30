Almak çok kolay! Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...

Birçok bankanın peynir ekmek gibi satılan icralık otomobilleri satışa çıktı. Piyasanın oldukça altında satılan araçlar yoğun ilgi görüyor. Borçlu vatandaşların borçlarına karşılık el konulmuş olan otomobiller bankalar tarafından satışa çıkartılıyor. Böyle bir uygulamanın olması ise makul maliyetler ile otomobil satın alabilmek isteyen vatandaşlar için fırsat niteliğinde oluyor.
2. El Araç Satın Almak İsteyenler Müjde!
Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleridir. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.
Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa verilen otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu otomobillerin ilanı yasa da belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.