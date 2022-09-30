1 Ekim sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Parliament, Kent, Marlboro, LM...

Sigara kullanan pek çok kişi Ekim ayının gelmesiyle birlikte sosyal medyada zam gelip gelmeyeceğine dair iddiaları konuşmaya başladı. İddiaların hemen ardından sigaraya zam gelip gelmediği konusundaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. Özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren "Sigaraya zam yapıldı mı?" sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
2022 yılının başından beri 8 TL zamlanan sigaraya yeni zam geleceği iddiaları gündeme geldi. Fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EN UCUZ SİGARA FİYATI 35 TL OLACAK MI?
Sosyal medyada yer alan iddialara göre en ucuz sigara fiyatı 35 TL olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi...
SON ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?
Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL oldu.