1 Ekim sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya 1,5 TL zam geldi? En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Parliament, Kent, Marlboro, LM...

SON ZAM TEMMUZ'DA GELMİŞTİ

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıklamıştı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA HANGİSİ?

Temmuz ayındaki sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL oldu.