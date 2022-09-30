1 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

Evde bakım maaşları Ekim ayında on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!