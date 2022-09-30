1 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!

Evde bakım maaşları Ekim ayında on binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merak ediliyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirlenen tarihlerde hesaplarda oluyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, Ekim ayı evde bakım paraları YATTI MI? E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama!
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart:
1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.
2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.
3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.