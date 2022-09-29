Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne?

600 bin sözleşmelinin kadroya geçmesini sağlayacak olan çalışmada teknik kısımlar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne? İşte detaylar!
Sözleşmeli personele kadro gelecek mi sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasıdan yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler konularındaki çalışmalar için aralık ayını işaret ederken, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık" ifadelerini kullandı. Peki Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelir? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar...
BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI
Bilgin konuyla ilgili, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi.
SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.