Sosyal yardım parası YATTI mı, ne zaman yatar? 2022 Yeni Aile destek paketi ne kadar oldu? Elektrik, doğalgaz, çocuk...

Yeni sosyal yardımlar yapılmaya başlandı. Başvuru detayları açıklarken, aynı zamanda mevcut sosyal yardım ödemelerinin de miktarının arttırıldığı müjdelendi. Buna göre elektrik, doğalgaz desteği alanlara güzel haber geldi. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirten Bakan Yanık tüm detaylarını tek tek açıkladı. Peki 2022 Yeni Aile destek paketi ne kadar oldu? Sosyal yardım parası YATTI mı, ne zaman yatar? Elektrik, doğalgaz, çocuk...
YENİ SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR OLDU?
ELEKTRİK DESTEĞİ
Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, "Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ
Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar TL'lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık" dedi.
2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, ''yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunuyoruz" şeklinde konuştu.