Peynir ekmek gibi satıyor! Almak çok kolay! Bankalardan icralık araçlar 2. el ihale ilanları Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Finansbank, TEB...

İcradan Araç Nasıl Satın Alınır?

Uygun fiyata kelepir araç kredisi alarak yada almayarak otomobil almak, her sürücünün hayalidir. Ancak her alım satım işleminde olduğu gibi hacizli araç almak için de bir takım şartlar gereklidir. Bunları maddeler halinde açıklayacak olursak şu şekildedir;

18 Yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurulara katılabilir .

Kimlik bilgileri ve belgesiyle başvurulacaktır .

Kanuni ikametgah göstermek

Türkiye de tebligat göstermek

İhaleye katılabilmek için ihale ilanındaki belirtilen niteliklere sahip olmak

Tüzel kişiler açısından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu yerden noter tasdikli vekaletnameyi vermek

Araç için nakit ücret eğer bankadan talep edilecek ise anlaşmalı bankadan teminat belgesi alınmalıdır.