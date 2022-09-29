Başkan Erdoğan'ın faiz açıklaması dünya basınında: "Yıl sonuna kadar tek haneye düşecek!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faizle ilgili yaptığı açıklamada, "Beni biliyorsunuz, en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI DÜNYA BASININDA YANKILANDI
Başkan Erdoğan'ın faiz mesadajları dünya basınında da geniş yer buldu. İngiltere'nin köklü haber ajanslarından Reuters, haberi "Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara inmesini umuyor." diye verdi.
TÜRK LİRASI'NI GÜÇLENDİRME HEDEFİ
Başkan Erdoğan'ın, faiz oranlarını düşürerek Türk Lirası'nı güçlendirme hedefinden söz ettiği belirtildi. Haberde, "Türkiye Merkez Bankası, politika faizini son iki ayda beklenmedik bir şekilde 100 baz puan düşürdü ve ağustos ayında enflasyonun yüzde 80'in üzerinde olmasına rağmen yüzde 12'ye indirdi." notuna yer verildi.
BLOOMBERG: FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK
ABD'li Bloomberg, "Erdoğan, Türkiye'de bu yıl tek haneli faiz oranı istiyor." ifadesini kullandı. Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, faizlerin daha da düşeceğini, artmayacağını söyledi. Erdoğan, ekim ve sonrasında faiz indirimlerini umduğunu kaydetti." ayrıntılarına dikkat çekildi.