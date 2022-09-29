2022 TOKİ dükkan, arsa, konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Başvurular ne zaman bitiyor? TOKİ çekilişi ne zaman?

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi. Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır.

TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.