1800 Beslenme Desteği başvuru tarihi 2022! Beslenme Desteği nedir, kimlere verilecek? Beslenme parası nasıl alınır, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gençlere müjde! Kasapoğlu bu yıl her ay gençler için 1800 lira beslenme desteği verileceğini müjdeledi. Peki Beslenme Desteği nedir, kimlere verilecek? Beslenme parası nasıl alınır, başvuru şartları neler?
1800 BESLENME DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Başvuru tarihleri açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, GSB Yurtlarına yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı. Kasapoğlu, "Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlara yerleştirmiş oluyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız bu yılki rekor artışı 25 liradan 60 liraya 2,35 katlık artış bu anlamda gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyacını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum.
Yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hamdolsun hizmetine sunuyoruz.