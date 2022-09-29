1.250 TL'ye yükseldi! Aile Destek Paketi YATTI MI, neden yatmadı? Aile Destek Paketi EYLÜL ayı ne zaman yatacak 2022?

Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi. 1 yıl boyunca ödenmesi planlanan destek yardımlarının 450 - 600 TL'ten 850 TL – 1.250 TL'ye çıkartıldığı müjdelendi. Bu yardımdan faydalanan vatandaşlar bu ayki ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki Aile Destek Paketi YATTI MI, neden yatmadı? Aile Destek Paketi EYLÜL ayı ne zaman yatacak 2022?
AİLE DESTEK PAKETİ YATTI MI, NEDEN YATMADI?
Aile Destek Paketi ödemeleri için e-Devletten sorgulama yapılabiliyor. Öte yandan Haziran ayı başvurularının ardından ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılmıştı. Ancak Eylül ayı ödemeleri iç,n henüz net tarih henüz verilmedi.
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM MI GELDİ?
450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı Aile Destek Paketi ödemeleri 850 TL – 1.250 TL' ye yükseltildi.
Ayrıca 'Çocuk Destek Bileşeni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.
Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar). Öte yandan hali hazırda Elektrik Tüketim Desteğimiz de devam ediyor.
Doğal gaz Tüketim Desteği'nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.
Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.
Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.