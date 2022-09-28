Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar! Peynir ekmek gibi gidiyor

Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi

Halbankası aldığı son kararlar tarafında her bireyin ev sahibi olma ihtimalini müjdeliyor. Vatandaşlar beğendikleri evler bağlamında ön ödeme şartını yerine getiremediklerinde bankasına uğrayabilir ve bunu kolayca halleder. 1.000.000 TL'ye varan krediler yardımıyla pek çok vatandaş gereksinimlerini hemen karşılayabilecekler.

İsterseniz internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilir dilerseniz şubeye giderek. Tek fark yüksek miktarlarda krediler amacıyla gelir belgesiyle Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Böylece ayrıcalıklı bir şekilde kredi kullanın!