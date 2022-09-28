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    • Ekonomi
    • 28.09.2022 13:47
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    • 28.09.2022 13:47
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    Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar! Peynir ekmek gibi gidiyor

    Ziraat Bankası müşterilerinin işlerini kolaylaştıran kampanyalar yapıyor. Her yıl piyasayı canlandırmak için farklı yollar arayan banka bu yıl ev fiyatlarının yükselmesine bir çare bulmuştur. Herkesin ev sahibi olabileceği kampanyayla ilgili detaylar haberimizde. İşte 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar...

    takvim.com.tr
    200.000 TL’ye, 210.000 TL’ye 220.000 TL’ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar!

    Ziraat Bankası, devlet destekli yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirmektedir. Pandemi şartlarında vatandaşlara kredi çekme kolaylığı sağladığı için artık pek çok kişi maaşını buraya taşımıştır. Tüm bunlarla yetinmeyen banka yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlara çeşitli ödeme seçenekleri sunularak bütçelerini zorlamayacak bir sistemi kurmaya çalışıyor.

    Ziraat Bankası'ndan Konut Kredisi

    Halbankası aldığı son kararlar tarafında her bireyin ev sahibi olma ihtimalini müjdeliyor. Vatandaşlar beğendikleri evler bağlamında ön ödeme şartını yerine getiremediklerinde bankasına uğrayabilir ve bunu kolayca halleder. 1.000.000 TL'ye varan krediler yardımıyla pek çok vatandaş gereksinimlerini hemen karşılayabilecekler.

    İsterseniz internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilir dilerseniz şubeye giderek. Tek fark yüksek miktarlarda krediler amacıyla gelir belgesiyle Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvuru esnasında nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Böylece ayrıcalıklı bir şekilde kredi kullanın!

    Hemen Kredi Kolaylığı

    Pandemiden evvel kredi müracaatı bağlamında lüzumlu olan koşullardan bir tanesi kredi notunun yüksek olmasıydı. Ancak yaşanan zorluklar nedeniyle devlet istenen kredi notunu aşağı çekmiştir. Bu sayede kredi notunuz yüksek olmasa da başvurunuz onaylanır ve hesabınıza hemen yatar. Anında kredi fırsatı konusu ile ilgili Halkbank ayrıcalıklı fırsatların adresi konumunda yer almaktadır.

        Eğer Ziraat Bankası müşterisi iseniz mobil bankacılık üzerinden kredi başvurunuzu basitçe yapabilirsiniz. Yapmanız gereken kredi miktarını ve ödemek dilediğiniz vade miktarını seçmek. 36 aya varan olanağı ile kredilerinizi basitçe geri ödeyebilirsiniz. Genellikle Ziraat Bankası son günlerde hemen kredi basitliği konusu ile ilgili üst düzeyde fırsatları sunabilen bir banka olarak dikkatleri üstüne çekmektedir.

        Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar!

        Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar!

        BAŞVURU LİNKİ: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 200.000 TL'ye, 210.000 TL'ye 220.000 TL'ye satılık 2+1 ve 3+1 konutlar! Peynir ekmek gibi gidiyor
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