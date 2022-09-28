TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar? TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hem eve hem arsaya başvuruda bulunmak isteyenler konuya ilişkin bilgi edinmek için internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ hem arsa hem konut başvurusu yapılır mı? TOKİ arsa satışı peşinat ne kadar, kaç TL? TOKİ arsa satışı hangi illerde? İşte TOKİ arsa taksit ödeme planı ve arsa fiyat LİSTESİ 2022
TOKİ HEM ARSA HEM KONUT BAŞVURUSU YAPILIR MI?
Bir haneden ancak bir konut başvurusu yapılabilir. Ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ayrıca Evi olan arsaya başvurabilir mi? sorusuna da, ''Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz.'' yanıtını verdi.
TOKİ EVİ SATILIR MI, KİRAYA VERİLİR Mİ?
TOKİ Başkanı Bulut'un TOKİ evi satılır mı, kiraya verilir mi? sorusu ise yanıtı şöyle:
''Evin ödemesi bitmeden satamazsınız. Borcunu kapatma imkanı vermedikçe borcunu kapatıp yine satamaz. 3-4 yıl boyunca borcunu kapatsa da satış yapma hakkını elinden alacağız. Alan kişi kiraya verebilir.''
TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında TOKİ arsa satışı için başvurular e-Devlet ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası üzerinden yapılacak.