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    • Ekonomi
    • 28.09.2022 16:30
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    • 28.09.2022 16:30
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    O bankalardan 20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

    Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bu kapsamda 20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosunu haberimizde işledik.

    takvim.com.tr
    20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL anında hesaba yatıyor!

    Türkiye şartları içinde nakit gereksinimi duyduğunuzda sık sık sarfedilen yöntemleri en başında bankaların nakit kredi fırsatları gelmektedir. Özel banka statüsünde tespit edilen ve finansal faaliyetleri ile ilgi çeken kamu ve özel bankalar vatandaşlara cazip oranlarda geri ödemek koşuluyla para veriyor. Bazı bankalar ihtiyaç kredisi kullanan müşterilerine özel birtakım dönemlerde birtakım fırsatlar sunuyorlar. Çeşitli ödeme periyotlarında olan ya da aylık eşit taksitli olan ödeme planı tercihini yaparak kredi çektiğinizde finansal yönden daha da kolaylık elde edebilmeniz mümkün.

    20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,64

    Aylık Taksit

    790,97 TL

    Toplam Ödeme

    28.574,92 TL

    Akbank Direkt Kredi

    Faiz Oranı

    %2,14

    Aylık Taksit

    872,20 TL

    Toplam Ödeme

    31.509,20 TL

    Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    Faiz Oranı

    %2,53

    Aylık Taksit

    938,42 TL

    Toplam Ödeme

    33.883,12 TL

        40.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        CEPTETEB CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,64

        Aylık Taksit

        1.581,94 TL

        Toplam Ödeme

        57.149,84 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %2,13

        Aylık Taksit

        1.741,07 TL

        Toplam Ödeme

        62.898,52 TL

        Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

        Faiz Oranı

        %2,51

        Aylık Taksit

        1.869,93 TL

        Toplam Ödeme

        67.517,48 TL

        Şekerbank

        Faiz Oranı

        %3,17

        Aylık Taksit

        2.104,50 TL

        Toplam Ödeme

        75.962,00 TL

        50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

        TEB - Türk Ekonomi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,64

        Aylık Taksit

        1.977,43 TL

        Toplam Ödeme

        71.437,48 TL

        QNB Finansbank Tanışma Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,74

        Aylık Taksit

        2.017,20 TL

        Toplam Ödeme

        72.869,20 TL

            Akbank Direkt Kredi

            Faiz Oranı

            %2,13

            Aylık Taksit

            2.176,33 TL

            Toplam Ödeme

            78.622,88 TL

            Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

            Faiz Oranı

            %2,50

            Aylık Taksit

            2.333,10 TL

            Toplam Ödeme

            84.241,60 TL
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            Haberler Ekonomi O bankalardan 20 bin TL, 40 bin TL ve 50 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!
                SON DAKİKA