Motorine indirim var mı? 28 Eylül 1 LT Benzin ve mozot fiyatları ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!

Benzin ve mazot başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde düşüş devam ediyor. Araç sahipleri zam ya da indirim haberlerini sıklıkla takip ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? 28 Eylül 1 LT Benzin ve motorin ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?
Milyonlarca araç sahibi petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,76 TL'lik indirim gelmişti. Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,11 TL
LPG: 10,98 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23,26 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,37 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23,22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL