Motorine indirim var mı? 28 Eylül 1 LT Benzin ve mozot fiyatları ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!

Benzin ve mazot başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrolde düşüş devam ediyor. Araç sahipleri zam ya da indirim haberlerini sıklıkla takip ediyor. Peki, Motorine indirim var mı? 28 Eylül 1 LT Benzin ve motorin ne kadar oldu? AKARYAKITA indirim geldi mi? Brent Petrol güncel fiyatlar!