Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı kiralar ne kadar? Kira artış oranı hesaplama!

Haziran ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Eylül ayının sonlarına gelmemizle birlikte vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Eylül ayı enflasyonu yüzde kaç? TÜİK Eylül enflasyon beklentisi ne oldu? Ekim ayı kiralar ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama!
Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Eylül ayında açıklanacak olan enflasyon verileri ekonominin yön bulmasına etki edecek. Merkez Bankası'nın 2022 piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.
EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.